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İtalya Devlet Demiryollarının eski yöneticisi 2009'daki tren kazası sebebiyle hapse girdi

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İtalya'nın Viareggio kentinde 2009'da 32 kişinin ölümüne yol açan tren kazasında sorumlu bulunan eski Devlet Demiryolları Genel Müdürü Mauro Moretti'nin 5 yıllık hapis cezası Yargıtay tarafından onandı ve cezaevine gönderildi.

İtalya'nın Viareggio kentinde 2009'da 32 kişinin öldüğü tren kazasında sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası alan eski İtalya Devlet Demiryolları (FSI) Genel Müdürü Mauro Moretti'nin, cezanın yüksek mahkemece dün onanmasının ardından cezaevine girdiği bildirildi.

Ülkenin batısındaki Viareggio kentinde 29 Haziran 2009'da LPG yüklü bir trenin raydan çıkıp çevredeki evlere ve diğer trenlere çarpması sonucu yaşanan ve 32 kişinin yaşamına mal olan kaza ve yangına ilişkin yargı süreçlerinden en çok konuşulanı dün akşam itibarıyla üst mahkemede sonuçlandı.

İtalyan Yargıtayı, kamuoyunda "Viareggio katliamı" olarak da anılan olayda sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle eski FSI Genel Müdürü Moretti ve diğer 10 sanık hakkında verilen 5'er yıllık hapis cezalarını dün akşam onadı.

Cezaların yüksek mahkemece onanmasının ardından 72 yaşındaki eski Genel Müdür'ün, hapis cezasını çekmek üzere Orvieto'daki cezaevine götürüldüğü basına yansıdı.

Moretti, Corriere della Sera gazetesinde, bugün hapse girmeden önce verdiği demecinde, kendisi hakkında verilen bu kararın yöneticilerin sorumluluğu üzerine "tehlikeli" bir emsal taşıdığını belirterek, cezaevine "başı dik" gittiğini söyledi.

2017'de 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı

Yargı süreci boyunca Moretti, Viareggio'daki olayda, üst düzey bir yönetici olarak altyapı bakımı, güvenlik protokolleri ve risk yönetimindeki birçok kusurdan sorumlu tutulmuş ve ilk derece mahkeme tarafından 2017'de 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Moretti'nin cezası, sonuçlanması 9 yıl alan temyiz süreci sırasında 5 yıla indirilmişti.

Moretti, FSI'deki görevinin ardından 2014-2017 döneminde ülkenin önde gelen savunma sanayisi ve havacılık firması Leonardo'nun (eski adıyla Finmeccanica) CEO'su olarak da görev yapmıştı.

Moretti'nin yaşı nedeniyle erken tahliye talebinde bulunabileceği ve cezasının büyük bir kısmını evde ya da kamu hizmeti yaparak geçirebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
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