İtalya Cumhuriyet Bayramı'nda Akrobasi Gösterisi
Roma'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, Frecce Tricolori akrobasi timi gösteri yaptı. Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, 79. yıl kutlamalarında barış ve uluslararası işbirliğini vurguladı.
ROMA, 3 Haziran (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında gösteri sergileyen İtalyan akrobasi timi Frecce Tricolori, 2 Haziran 2025.
İtalya, pazartesi günü cumhuriyetin ilan edilişinin 79. yıldönümünü kutlarken Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella barış ve uluslararası işbirliği çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel