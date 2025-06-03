İtalya Cumhuriyet Bayramı'nda Akrobasi Gösterisi

İtalya Cumhuriyet Bayramı'nda Akrobasi Gösterisi
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Roma'da düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında, Frecce Tricolori akrobasi timi gösteri yaptı. Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, 79. yıl kutlamalarında barış ve uluslararası işbirliğini vurguladı.

ROMA, 3 Haziran (Xinhua) -- İtalya'nın başkenti Roma'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında gösteri sergileyen İtalyan akrobasi timi Frecce Tricolori, 2 Haziran 2025.

İtalya, pazartesi günü cumhuriyetin ilan edilişinin 79. yıldönümünü kutlarken Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella barış ve uluslararası işbirliği çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Alberto Lingria/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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