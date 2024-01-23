Yankı uyandıran "Afikalı göçmenler" iddiasına Dezenformasyon Merkezi'nden yalanlama: Ortaylı'nın konuşması kesilerek servis edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki görüşmede Afrikalı göçmenlerin ele alındığı iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlardaki "İtalya Başbakanı Meloni ile görüşen İlber Ortaylı, 'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş' dedi" iddiasının, doğru olmadığını bildirdi.

"AFRİKALI GÖÇMENLER GÖRÜŞMEDE SÖZ KONUSU DAHİ OLMADI"

Merkezin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Türkiye ziyareti sırasında, "Afrikalı göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmesine" yönelik herhangi bir anlaşma, hatta görüşmenin dahi söz konusu olmadığı belirtildi. Açıklamada, İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği yönündeki iddiaların, İtalya'nın sağ koalisyon hükümetine yakın "Il Giornale" gazetesindeki bir haberin ardından ortaya atıldığının belirlendiği ifade edildi.

"KONUŞMA KESİLEREK MANİPÜLASYON AMACIYLA SERVİS EDİLDİ"

Haber incelendiğinde, "İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği" yönünde herhangi bir ifade veya yorumun bulunmadığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meloni'ye, Kapalıçarşı ziyaretinde eşlik eden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bir televizyon kanalındaki, "İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş" ifadesinin, konuşmanın bütününden kesilerek manipülasyon amacıyla servis edildiği tespit edilmiştir.

İlber Ortaylı, Meloni ile Kapalıçarşı'yı ziyaret etti.

"İFADE, MELONİ'DEN AKTARIM DEĞİL; SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALARIN DİLE GETİRİLMESİ"

Bu ifade, Ortaylı'nın, Meloni'den aktarımı değil, sosyal medyadaki iddiaların dile getirilmesidir. Ortaylı'nın, bu açıklamayı Meloni'den duyarak aktardığı şeklinde açıkça dezenformasyon yapılmaktadır. Yayının tamamı incelendiğinde, İlber Ortaylı'nın, sosyal medyada dolaşan 'Faşist Meloni' ve 'Afrikalıların Türkiye'ye gönderileceği' yönündeki iddiaları eleştirdiği belirlenmiştir."

Açıklamada, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği de vurgulandı.