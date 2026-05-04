İtalya Başbakanı Meloni, göç konusunda işbirliğinin önemli olduğunu belirtti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, göç konusunda 2015'teki gibi bir krizin tekrarlanmaması için menşe ve transit ülkelerle işbirliği yapılması gerektiğini söyledi.

Meloni, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 8'inci Zirvesi'nde konuştu.

Dünyanın çoklu kriz döneminden geçtiğini ve tüm krizlerin birbirleriyle bağlantılı olduğunu dile getiren Meloni, tüm krizlere yönelik çözüm bulunmasının önemini vurguladı.

Meloni, göç konusuna ilişkin, "Kontrolsüz göç akışlarının vatandaşların güvenliği için baskı oluşturduğu ve karma tehdit olarak kullanıldığında devletlerin istikrarını bile tehlikeye attığını biliyoruz. Hepsi bu değil. Bu durum ekonomiyi de etkileyerek kamu kaynaklarını zorluyor ve iş gücü piyasalarını olumsuz yönde etkiliyor. Rekabet gücünü zayıflatıyor." dedi.

Birçok göç akışının enerji kaynakları için hayati önem taşıyan istikrarsız bölgelerden geldiğini savunan Meloni, "Sonuç olarak bunlar demokrasilerimizin kalitesini etkiliyor çünkü vatandaşlar önemli sorunların yönetilmediğini hissettiklerinde kurumlara olan inançlarını kaybediyor. Yani mesele göç değil, ekonomi. Mesele demokrasi." diye konuştu.

Meloni, göçün çoklu krizin ayrılmaz parçası olduğunu belirterek, bunun çözümünde işbirliğinin son derece önemli olduğunu ve Avrupa Birliği (AB) olarak son yıllarda önemli adımlar atıldığını dile getirdi.

İtalya'nın konuya, iade düzenlemesi gibi yenilikçi düzenlemelerle yaklaştığına işaret eden Meloni, "İnsan kaçakçılarıyla mücadele etmeliyiz. 2015'teki gibi bir krizin tekrar yaşanmasını önlemeliyiz. Menşe ve transit ülkelerle işbirliği yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Meloni, ülkesinin salgın, Ukrayna gibi örneklerde acil durum müdahalesi noktasında yeteneğini gösterdiğini vurgulayarak, "Bence oyunumuzu bir üst seviyeye taşımamız gerekiyor. Bu da tepki verme durumundan öngörme durumuna geçmek anlamına geliyor. Bu, uzun vadeli stratejimize çok daha fazla odaklanmamız gerektiğini gösteriyor." dedi.

Komşu ülkelerle işbirliğinin önemine işaret eden Meloni, bunun çoklu kriz verilebilecek en iyi yanıt olduğunu söyledi.