Haberler

Meloni'den Erdoğan'a Teşekkür: İş Birliği Vurgusu

Meloni'den Erdoğan'a Teşekkür: İş Birliği Vurgusu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine gönderdiği tebrik mesajına, "Halklarımızın çıkarına yeni iş birliği fırsatları yaratacağız" sözleriyle yanıt verdi.

(ANKARA) - İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine gönderdiği tebrik mesajına, "Halklarımızın çıkarına yeni iş birliği fırsatları yaratacağız" sözleriyle yanıt verdi.

İtalya Cumhuriyeti'nin "en uzun süre görevde kalan başbakanı" unvanını elde eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajını sosyal medya hesabından alıntılayarak yanıt verdi.

Meloni, Erdoğan'a yanıtında şunları kaydetti:

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu önemli kilometre taşı için gönderdiğiniz mesajı ve tebrikleri büyük bir memnuniyetle karşıladım. İtalya ve Türkiye, tarihi bağlar ve ortak çıkarlarla birbirine bağlıdır; bu da iki ulusumuz arasındaki diyaloğu ve iş birliğini geliştirmeye devam etmenin önemini vurgular. Bu yıllarda Roma ve Ankara arasındaki ilişkileri pekiştirdik; ortak ilgi alanındaki dosyalarda ve Akdeniz'in güvenliği ve bölgesel istikrarı ilgilendiren ana zorluklarda birlikte çalıştık. Bu yolun somut adımlarla devam edeceğinden eminim; halklarımızın çıkarına yeni iş birliği fırsatları yaratacağız."

Kaynak: ANKA
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri 1 yıl ertelesinler

Aziz Yıldırım'dan derbi sonrası olay sözler: Gerekirse ligleri...
Mısır’da ünlü sunucu Sarah Khalifa dahil 12 kişi, uyuşturucu suçundan idama mahkum edildi

Ülkenin en ünlü sunucusu idama mahkum edildi! İşlediği suçlar bomba
Gaziantep'te dağlık alanda silahlı kavga: 2 ölü, 3 yaralı

Dağlık alanda buluşup birbirlerini vurdular! Ölü ve yaralılar var
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 3 kişi tutuklandı

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 3 kişi tutuklandı
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var

Afrikalı bakandan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Kiralık kişiler var...
Derbide kahreden ölüm! Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan peş peşe açıklama

Derbide kahreden olay! Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan peş peşe açıklama
367 milyon euro harcadılar, 3 haftadır gol bile atamadılar

Ne olacak bu takımın hali? 367 milyon euro 0 gol