Meloni'den Erdoğan'a Teşekkür: İş Birliği Vurgusu

(ANKARA) - İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine gönderdiği tebrik mesajına, "Halklarımızın çıkarına yeni iş birliği fırsatları yaratacağız" sözleriyle yanıt verdi.

İtalya Cumhuriyeti'nin "en uzun süre görevde kalan başbakanı" unvanını elde eden İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajını sosyal medya hesabından alıntılayarak yanıt verdi.

Meloni, Erdoğan'a yanıtında şunları kaydetti:

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu önemli kilometre taşı için gönderdiğiniz mesajı ve tebrikleri büyük bir memnuniyetle karşıladım. İtalya ve Türkiye, tarihi bağlar ve ortak çıkarlarla birbirine bağlıdır; bu da iki ulusumuz arasındaki diyaloğu ve iş birliğini geliştirmeye devam etmenin önemini vurgular. Bu yıllarda Roma ve Ankara arasındaki ilişkileri pekiştirdik; ortak ilgi alanındaki dosyalarda ve Akdeniz'in güvenliği ve bölgesel istikrarı ilgilendiren ana zorluklarda birlikte çalıştık. Bu yolun somut adımlarla devam edeceğinden eminim; halklarımızın çıkarına yeni iş birliği fırsatları yaratacağız."

Kaynak: ANKA