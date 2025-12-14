Meloni: "Arnavutluk'taki (göçmen) merkezler, hakimler yüzünden 1,5 yıl gecikmeli faaliyete geçecek"

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Arnavutluk'ta kurdukları iki göçmen merkezinin, yargı kararları nedeniyle açılamadığını ancak 1,5 yıl gecikmeli olarak faaliyete geçeceğini söyledi.

Meloni, partisi İtalya'nın Kardeşlerinin (FdI) Roma'da düzenlediği geleneksel "Atreju" siyaset festivalinin kapanışında iç ve dış politikadaki gelişmelere ilişkin bir konuşma yaptı.

Başbakan Meloni, Kasım 2023'te Arnavutluk'la yaptıkları protokol çerçevesinde bu ülkede kurdukları ancak bazı idari yargı kararları sebebiyle faaliyete alamadıkları iki göçmen merkezinin yakında yeniden işlerlik kazanacağına işaret ederek, şunları ifade etti:

"Avrupa Birliği (AB), bizim kararlarımızı siyasallaşmış yargı kararlarından korumak için güvenli ülkelerle ilgili bir düzenleme üzerinde çalışıyor. İdeolojik kararlarıyla göçmenlerin (bu merkezlere) gönderilmesini durduran hakimlerin, AB'nin göçmenlerin geldiği ülkeleri sıralayan bir listeyi onaylamak üzere olmasına ne diyeceğini hayal etmek beni eğlendiriyor. Arnavutluk'taki merkezler, hakimler yüzünden 1,5 yıl gecikmeli faaliyete geçecek."

İtalya'nın Arnavutluk'ta merkez kurmasıyla kamunun zarara uğratıldığını savunanlara da karşı çıkan Meloni, "Kamusal zararın oluştuğunu söyleyenlere gelince, bu konu var ancak bu, hükümete atfedilemez. Dün olduğu gibi bugün de İtalyanların bizden yapmamızı istediği şeyi yapmamıza kimse engel olamayacak, bedeli ne olursa olsun." ifadelerini kullandı.

Meloni, ayrıca Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Kiev'e olan desteklerini yineleyerek "İlk günden beri, Rusya'nın Sovyet tarzı neo-emperyalizmine karşı mücadele eden Ukrayna halkının yanında olduk. Çünkü burada kimsenin, yarım yüzyıl boyunca Avrupa'nın yarısını çiğneyen Sovyetler Birliği'ne özlemi yok. Bu yüzden bunu, adalet duygusuyla ama her şeyden önce ulusal çıkarımızı ve güvenliğimizi savunmak için sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Diğer taraftan Meloni, partisinin ülkede kamusal alanlarda peçe ve burka yasağı getirilmesi ilişkin yasa teklifi verdiğini de hatırlatarak, başka bir ülkede yaşamayı kabul eden herkesin, o ülkenin yasalarına, geleneklerine ve adetlerine saygı duymak zorunda olduğunu söyledi.

İtalya'nın Arnavutluk'taki tartışmalı göçmen merkezleri

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Kasım 2023'te Roma'da imzaladıkları anlaşma, İtalyan güvenlik güçleri tarafından Akdeniz'de kurtarılan reşit ve sağlıklı erkek düzensiz göçmenlerin, Arnavutluk'a nakledilmesini ve iltica taleplerinin inceleneceği süre boyunca burada kalmalarını öngörüyor.

Söz konusu anlaşma, bir AB ülkesinin, kendisine gelen düzensiz göçmenleri Birlik üyesi olmayan başka ülke toprağına göndermesini düzenleyen ilk anlaşma özelliğini taşıyor.

Anlaşma çerçevesinde İtalya tarafından Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Şingin Limanı'nda ilk kabul merkezi ve Gjader bölgesinde ise sonraki prosedürler için tesis ve geri gönderme merkezi kurulmuştu.

Arnavutluk'taki bu merkezlere 16 Ekim 2024'te, 8 Kasım 2024'te ve 26 Ocak'ta Akdeniz'de kurtarılan üç farklı göçmen grubu taşınmış ancak her üç gruptaki göçmenler, Roma Mahkemesinin farklı gerekçeli kararları sebebiyle İtalya'ya geri götürülmüştü. Bu konu, İtalyan mahkemelerince, Avrupa Adalet Divanı'na da sevk edilmişti. Bu durum sebebiyle söz konusu merkezler tam manasıyla faaliyete geçememişti.

Meloni hükümetinin, düzensiz göçe karşı "caydırıcı unsur" olarak sunduğu Arnavutluk'taki göçmen merkezleri, muhalefet ve sivil toplum kuruluşları tarafından "İtalya'nın parasının sokağa atıldığı" gerekçesiyle zaman zaman eleştiri konusu oluyor.