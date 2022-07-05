İtalya Başbakanı Draghi, Anıtkabir'i ziyaret etti İtalya Başbakanı Mario Draghi, Anıtkabir'i ziyaret etti. İtalya Başbakanı Mario Draghi, Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Draghi, mozoleye çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Draghi, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi. Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Draghi, deftere şunları yazdı: "İtalya ve Türkiye, köklü bir dostluk bağıyla birbirine bağlı, ortak bir Akdeniz kimliğine sahip müttefik ülkelerdir. Bu kriz zamanlarında halklarımız arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi temennisiyle." Draghi'ye, ziyarette Ticaret Bakanı Mehmet Muş eşlik etti. İtalya Başbakanı Draghi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek. Erdoğan ve Draghi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Hükümetlerarası Zirve Oturumu ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel Mustafa Kemal Atatürk Mario Draghi Anıtkabir İtalya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İtalya Başbakanı Draghi, Anıtkabir'i ziyaret etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.