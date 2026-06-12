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Elebaşı İtalya'da bulunan suç örgütüne düzenlenen operasyonda yakalanan 45 şüpheli adliyede

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Elebaşı İtalya'da bulunan organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 45 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyon kapsamında 6 avukatın da bulunduğu 54 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Elebaşı İtalya'da bulunan suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda yakalanan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 Haziran'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Ne olmuştu?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyonu NSosyal hesabından açıklamıştı.

Sokak çeteleri ve organize suç örgütlerinin, milletin huzuruna, gençlerin geleceğine, kamu düzenine ve şehirlerin güvenliğine kasteden yapılar olduğunu belirten Gürlek, bu yapılara karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini, suç örgütlerine karşı her alanda daha etkin adımlar atılacağını ifade etmişti.

Gürlek, bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen etkin işbirliği neticesinde, elebaşı hakkında kırmızı bülten bulunan ve İtalya'da tutuklu olan organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği bilgisini vermişti.

Bakan Gürlek, operasyonlara ilişkin şunları belirtmişti:

"Yürütülen soruşturma kapsamında, nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir. Söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır. Suç örgütleriyle mücadelemiz, yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir."

Operasyonda, 45 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen
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