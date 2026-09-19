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İtalya, AB'den Kızıldeniz'deki Aspides misyonunu güçlendirmesini istedi

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İtalya Savunma Bakanı Crosetto, AB'ye mektup göndererek Kızıldeniz'deki Aspides misyonunun güçlendirilmesini istedi. Yemen'de çatışmalar nedeniyle Babulmendeb'den geçen ticari gemilerin güvenliği için ikinci fırkateyni göndermeye hazır, ancak mali yükün paylaşılmasını istiyor.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a, AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides misyonunun güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Bakan Crosetto, dün AB temsilcisi Kallas'a bir mektup göndererek, Yemen'de artan çatışmalar sebebiyle Babulmendeb Boğazı'ndan geçecek ticari gemilere yönelik seyrüsefer güvenliğinin sağlanması amacıyla, diğer ülkelerin de ilave savaş gemileri göndermesiyle "Aspides" misyonunun güçlendirilmesi çağrısı yaptı.

Söz konusu mektupta, İtalya'nın, talep edilmesi halinde bölgeye ikinci bir fırkateyn göndermeye hazır olduğu, ancak diğer üye ülkelerin de operasyonun mali yükünün paylaşılmasına katkıda bulunması gerektiği ifade edildi.

Bu arada, İtalyan Donanması da dün "Aspides" misyonu kapsamında görev yapan Carlo Bergamini fırkateyninin, "Jolly Oro" isimli bir İtalyan ticaret gemisine Babulmendeb Boğazı'ndan kuzeye doğru geçişi sırasında refakat ettiğini bildirdi.

Bakan Crosetto, 17 Eylül'de yaptığı açıklamada da Babulmendeb Boğazı'ndaki deniz taşımacılığının korunması için AB'yi beklemeyeceklerini ve İtalyan gemilerine yönelik tek başına operasyon yürütmeye hazır olduklarını kaydetmişti.

AB, Şubat 2024'te Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliğine yönelik "Aspides" misyonunu başlatmıştı.

Yemen'deki çatışmalar

Yemen'de temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar, sahadaki kontrol haritasını belirgin şekilde değiştirdi.

Husiler, Hudeyde vilayetinin tamamında kontrolü sağladıktan sonra Taiz'in batısına doğru ilerleyerek Muha gibi Kızıldeniz kıyısındaki kentleri ve Babulmendeb'e erişim sağlayan hatları da ele geçirdi.

Husilerin, Kızıldeniz kıyısındaki Taiz'e bağlı Muha kentinin ardından Babulmendeb Boğazı çevresindeki Haniş Takımadaları, Meyyun Adası ile Zubab'ı da ele geçirmesi, çatışma sahasında belirgin değişikliğe neden oldu.

Kaynak: AA
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