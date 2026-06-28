İsviçre’de Muharrem Ayında Birlik ve Beraberlik Vurgusu

İsviçre Türk Toplumu (İTT) tarafından düzenlenen "Yas-ı Muharrem" programında, muharrem ayının manevi iklimi paylaşıldı.

Zürih'in Dietikon kentinde düzenlenen programa, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan İTT Genel Başkanı Suat Şahin, farklı kesimlerden bireylerin aynı sofrada buluşmasının toplumun birlik ve beraberliği açısından önemine işaret ederek, bu tür programların kardeşlik bağlarını güçlendirdiğini söyledi.

Türkiye'nin Zürih Başkonsolos Yardımcısı Furkan Yılmaz ise yurt dışında yaşayan Türk toplumunun farklı şehirler, kültürel geçmiş ve farklı düşüncelerden oluşmasına rağmen ortak tarih, kültür ve manevi değerler etrafında birleştiğini kaydetti.

Yılmaz, programda oluşan birlik tablosunun toplum adına son derece kıymetli olduğunu belirterek, birlikte güçlenmenin yolunun birbirini anlamak, farklılıklara saygı göstermek ve ortak değerlerde buluşmaktan geçtiğinin altını çizdi.

Sivil toplum kuruluşlarının toplumun birlik ve beraberliğini güçlendiren önemli görevler üstlendiğini dile getiren Yılmaz, İsviçre'de yıllardır bu anlayışla çalışmalar yapan tüm kuruluşlara teşekkür etti.

Muharrem ayının barış, huzur, kardeşlik ve dayanışmaya vesile olmasını dileyen Yılmaz, Kerbela şehitlerini rahmet ve minnetle andı.

Programın konferans bölümünde konuşan gazeteci ve yazar Dr. Ali Haydar Fırat ise toplumun ortak değerler etrafında buluşmasının önemine ve tarih boyunca ayrıştırıcı söylemlerin toplumlara zarar verdiğine dikkati çekerek, kardeşlik hukukunun güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Fırat, Avrupa'da yaşayan vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmelerinin hem gelecek nesiller hem de Türk toplumunun güçlü temsili açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Kerbela olayının manevi anlamı, birlik, kardeşlik ve toplumsal dayanışma mesajlarının ön plana çıktığı program, yapılan duaların ardından katılımcılara aşure ikram edilmesiyle son buldu.