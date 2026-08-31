Haberler

İsviçre'de at yarışı etkinliğinde silahlı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı, şüpheli gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçre'nin Aargau kantonundaki Schachen'de bir at yarışı etkinliği sırasında düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Polis, 43 yaşındaki bir İsviçrelinin gözaltına alındığını ve failin tek başına hareket ettiğinin varsayıldığını açıkladı.

İsviçre'de Aargau kantonundaki Schachen bölgesinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 43 yaşındaki bir İsviçrelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsviçre Federal Polis Ofisi (Fedpol), Schachen'de bulunan at yarışı pistinde dün gece düzenlenen etkinlik sırasında yaşanan silahlı saldırıya ilişkin İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF'ye açıklama yaptı.

Açıklamada, Aargau kanton polisinin, soruşturmaları kapsamında bu gece İsviçreli bir şüpheliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Söz konusu kişinin, bir suç işlediği şüphesiyle gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, "Polis, 2 Eylül'de daha fazla ayrıntı verecek ve o zamana kadar başka bir bilgi paylaşmayacak. Polis, şu an için failin tek başına hareket eden bir kişi olduğunu varsayıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Aarau'ya iki irtibat görevlisi gönderildiği, bu kişilerin görevlerinin ilgili makamlar arasında doğrudan bilgi alışverişini ve koordinasyonu sağlamak ve sürekli olarak destek ihtiyacını değerlendirmek olduğu kaydedildi.

Fedpol'ün, Europol ve Interpol'ün uluslararası arama sistemleriyle de temas halinde olduğuna değinilen açıklamada, devam eden soruşturmaları desteklemek için bir komuta yapısı oluşturulduğuna işaret edildi.

Aargau Kantonu Emniyet Müdürü Michael Leupold, dün akşam düzenlenen basın toplantısında Schachen bölgesinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırının faillerinin henüz bilinmediğini söylemişti.

Saldırıda 1 kişi ölmüş, 5 kişi yaralanmıştı

Aargau kanton polisinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Aarau kentindeki Schachen'de bulunan at yarışı pistinde dün gece düzenlenen etkinlik sırasında silahlı saldırının meydana geldiği belirtilmişti.

Saldırı sonucu 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
Girne'deki gemi faciasında kayıp sayısı 20'ye yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu

Gemi faciasında kayıp sayısı yükseldi, ölenlerin kimlikleri belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ivanka Trump'ın Kosta Rika tatili! Sörf tahtasında hünerlerini sergiledi

Babası dünyayı parmağında oynatırken, kızı bakın nerede ortaya çıktı
İrem Derici’nin nişanlısı Melih Kunukçu tutuklandı! Suçlamanın detayı belli oldu

İrem Derici’nin nişanlısı tutuklandı! Suçlamanın detayları belli oldu
Emekliye 'dev zam' hazırlığı

Emekliye 'dev zam' hazırlığı
Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Kendisine ahlaksız teklifte bulunan milli futbolcuyu ifşaladı
400 erkekle beraber olup hamile kalan kadın, bebeğini kucağına aldı

Kucağındaki bebeğin babasının kim olduğunu bilmiyor

Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil

Hepsini tek gecede telef etti! Kurt değil
Eşinin cebinde bulduğu kağıdın hesabını soran kadın aldığı yanıtla şoke oldu

Eşinin cebinde bulduğu kağıdın hesabını soran kadına büyük şok