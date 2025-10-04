İsviçre, İki Devletli Çözüme Destek Verdi

İsviçre, İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışa doğru atılacak her türlü somut adımı desteklemeye hazır olduğunu bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için ateşkes planına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Paylaşımda, ABD'nin, Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesi önerisinin temel unsurlarının artık tüm taraflarca prensipte onaylandığı belirtilerek, "Bu, barışa gerçek bağlılığı göstermek için önemli bir fırsat sunuyor." ifadesi kullanıldı.

Taraflara gecikmeden ve uluslararası hukuka tam saygı göstererek ilerleme çağrısı yapılan paylaşımda, tüm esirlerin serbest bırakılması, çatışmaların sona erdirilmesi ve Gazze'ye engelsiz insani erişimin sağlanmasının acil öncelikler olması gerektiği vurgulandı.

Paylaşımda, "İlgili tüm arabuluculara teşekkür ediyoruz. İki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışa doğru atılacak her türlü somut adımı desteklemeye hazırız." ifadesine yer verildi.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Trump da yaptığı açıklamada, "Hamas tarafından az önce yapılan açıklamaya dayanarak onların kalıcı bir barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze'ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." ifadelerini kullanmıştı.