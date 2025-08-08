İsviçre'den İsrail'in Gazze Planına Derin Endişe

İsviçre, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki askeri faaliyetlerini genişletme kararından derin endişe duyduğunu, bunun halihazırda felaket seviyesinde olan insani durumu kötüleştirme riski taşıdığını bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki faaliyetlerine ilişkin, X'ten paylaşımda bulundu.

"İsrail hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki askeri faaliyetlerini genişletme kararından derin endişe duyuyoruz." ifadesi kullanılan paylaşımda, çatışmaların yoğunlaşmasının, felaket seviyesindeki insani durumu kötüleştirme riski taşıdığı belirtildi.

Paylaşımda, Gazze'ye acilen ve engelsiz insani yardım erişimi ve ateşkes çağrısı yapıldı.

Tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğine de işaret edilen paylaşımda, "Her iki devletin uluslararası kabul görmüş sınırlar içerisinde barış içinde ve güvenli şekilde bir arada var olacağı iki devletli çözüme yönelik siyasi sürecin yeniden başlatılması çağrımızı yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamıştı.

Gazze Şeridi'nin tamamının işgalinin görüşüldüğü İsrail Güvenlik Kabinesi, dün akşam toplantı düzenlemişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.