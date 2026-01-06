Haberler

İsviçre'de, 40 kişinin öldüğü yangının çıktığı barın en son 2020'de denetlendiği belirtildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsviçre'nin Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan yangında 40 kişi yaşamını yitirirken, barın 2020'den bu yana denetlenmediği ortaya çıktı. Olay sonrası yetkililer, bölgede kapalı alanlarda havai fişek kullanımını yasakladı.

İsviçre'de Crans- Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlaması sırasında çıkan yangında 40 kişinin hayatını kaybettiği barın 2020'den bu yana denetlenmediği bildirildi.

İsviçre kamu yayın kuruluşu RSI'nin haberine göre, Crans-Montana Belediyesi yetkilileri, yılbaşı kutlamalarında çıkan yangına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Eksikliklerden duydukları üzüntüyü ifade eden belediye yetkilileri, barın 2020'den bu yana denetlenmediğini söyledi.

Belediye yetkilileri, bu durumdan derin üzüntü duyduğunu belirterek, Crans-Montana genelinde kapalı alanlarda her türlü havai fişek kullanımının yasaklandığını kaydetti.

İşletmenin tüm denetimlerden nasıl kaçtığını açıklayamadıklarını belirten yetkililer, geçen yıl belediye sınırları içindeki 128 kamu kuruluşundan sadece 40'ının denetlendiğine işaret etti.

İsviçre'deki barda çıkan yangın

Valais kantonuna bağlı kayak merkezi olarak tanınan Crans-Montana kasabasında yılbaşı kutlamalarının yapıldığı barda yangın çıkmıştı.

İsviçreli yetkililer, yangında 40 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu ağır 119 kişinin yaralandığını duyurmuş, İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise ölü sayısını 47 olarak paylaşmıştı.

Yetkililer, olayın nedenini araştırdıklarını açıklamış, görgü tanıkları yangına şampanya şişelerine takılı maytaplı mumların neden olduğunu öne sürmüştü.

Yaralıların kaldırıldığı çevredeki hastaneler, yoğun bakım kapasitelerinin dolduğunu açıklamış, çok sayıda yaralı komşu ülkelere sevk edilmişti.

Kimlikleri tespit edilen 40 kişinin cesetleri ailelerine teslim edilirken, yaralılar taburcu edilmeye başladı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Yangında ölen Mete'nin defterindeki not şoke etti! Tarihine kadar yazmış

Yangında ölen Mete'nin defterindeki not şoke etti! Tarihe kadar yazmış
Fatih Terim ile kavga eden kişi Bedri Usta'nın kardeşiymiş

Bir dönem herkesin konuştuğu ismin abisi çıktı
Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti

Gözaltına alınan Ceyda Ersoy'un evinden çıkanlar şoke etti
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Tarihi camide çekilen görüntüler için harekete geçildi

Tarihi camideki skandal görüntüler için harekete geçildi