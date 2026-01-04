Haberler

İsviçre'de Bar Yangınında Hayatını Kaybedenler İçin Bayraklar Yarıya İndirildi

Güncelleme:
İsviçre'nin Bern kentindeki Federal Saray'da ulusal bayrak yarıya indirildi. Güneybatıda bir barda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 40'a, yaralı sayısı ise 119'a yükseldi.

BERN, 4 Ocak (Xinhua) -- İsviçre'nin başkenti Bern'deki Federal Saray'da bulunan İsviçre ulusal bayrağı yarıya indirildi, 3 Ocak 2026.

İsviçre polisi cuma öğleden sonra düzenlediği basın toplantısında, ülkenin güneybatısında bir barda çıkan yangında yaklaşık 40 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 119'a yükseldiği duyurdu.

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ise perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Federal Saray'daki bayrakların beş gün boyunca yarıya indirileceğini açıkladı. (Fotoğraf: Liu Sheng/Xinhua)

500

