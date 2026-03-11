Haberler

İsviçre'nin Fribourg kantonundaki otobüs yangınında ölen 6 kişi anıldı

Fribourg kantonuna bağlı Kerzers'de bir posta otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişi anıldı. Anma törenine İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin katıldı ve hayatını kaybedenlere taziye dileklerini iletti.

İsviçre'nin Fribourg kantonuna bağlı Kerzers bölgesinde dün bir posta otobüsünde çıkan yangında hayatını kaybeden 6 kişi anıldı.

Kamu yayın kuruluşu SRF televizyonunun haberine göre, Kerzers kasabasında düzenlenen anma törenine, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin ve Fribourg kantonu yetkilileri katıldı.

Törende, hayatını kaybedenler sessizce anılırken olayın yaşandığı yere çiçekler bırakıldı.

Parmelin, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlere Federal Konsey adına taziye dileklerini ileterek "Kurbanlar, aileleri ve etkilenen herkesle dayanışma içerisindeyiz." dedi.

Parmelin, acil durum görevlilerine de teşekkür etti.

???????Fribourg polisi, yangının, 60'lı yaşlarda bir İsviçre vatandaşının kendini ateşe vermesi nedeniyle yaşandığını bildirdi.

Söz konusu kişinin akıl sağlığı yerinde olmayan ve ailesi tarafından kayıp olarak bildirilen bir erkek olduğunu aktaran polis, bu kişinin ölenler arasında olduğunun düşünüldüğünü kaydetti.

Posta otobüsünde yaşanan yangın nedeniyle 6 kişinin öldüğü ve 5 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan
