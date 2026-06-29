İsviçre'de kavurucu sıcakların ardından sağanak etkili oldu

İsviçre genelinde 20 Haziran'dan bu yana yaşanan kavurucu sıcakların ardından gök gürültülü yağışlar etkili oldu.

Ülke genelinde haziran rekorları kıran sıcak hava dalgası, akşam saatlerinde yerini yağmura bıraktı.

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinden (MeteoSwiss) yapılan açıklamada, ülkenin birçok bölümünde şiddetli ve gök gürültülü yağışların etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Yerel olarak daha şiddetli yağışlar ve gök gürültülü fırtınaların yanında kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Gece boyunca hava sakinleşecek ve çoğunlukla açık bir gökyüzü hakim olacak." ifadelerine yer verildi.

Dondurucu kış soğuklarıyla ünlü İsviçre'de son dönemde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle haziran ayı sıcaklık rekorları kayıtlara geçmişti.

Basel'de 26 Haziran'da kayıtlara geçen 38,8 derece sıcaklık ile bu şehirde haziran ayı rekoru kırılmıştı.