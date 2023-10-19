İsviçre'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

İsviçre'nin Lozan kentinde Filistin için destek eylemi düzenlendi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Şehrin Place de la Riponne meydanında toplanan yaklaşık 5 bin kişi, İngilizce, Fransızca ve Arapça Filistin'e destek sloganı atarak şehir merkezine yürüdü.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden göstericiler, ellerinde Filistin ve diğer ülkelerin bayrakları ile Gazze'ye yönelik saldırıları kınayan dövizler taşıdı.

Yaklaşık 3 saat süren gösteri nedeniyle Lozan'da şehir merkezinde geniş güvenlik önlemi alındı.