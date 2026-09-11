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İsviçre'de, Hollandalı turistleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada 5 kişi öldü

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İsviçre'nin Graubünden kantonunda Hollandalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

İsviçre'nin Graubünden kantonunda Hollandalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Kanton polisinden yapılan yazılı açıklamada, Graubünden kantonunun Susch bölgesinde Hollanda'dan gelen ve bu ülke vatandaşlarını taşıyan tur otobüsünün, bir inşaat alanının bulunduğu bölgede devrilerek yoldan çıktığı belirtildi.

45 kişinin bulunduğu otobüste 5 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin ise yaralandığı bildirilen açıklamada, tüm yaralıların bölgedeki hastanelere kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, ölenlerin kimlik tespitinin henüz yapılmadığı, kanton savcılığının kazaya yol açan koşulları araştırdığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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