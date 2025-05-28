İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu
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İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu
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İsviçre'nin Valais kantonundaki Blatten köyü, Alp Dağları'ndan kopan bir buzul parçasının neden olduğu heyelanla yerle bir oldu. Heyelan nedeniyle köyde 1 kişi kayboldu.

İsviçre'de Alp Dağları'ndan kopan buzul parçasının neden olduğu heyelan bir köyü yok etti. Yetkililer, 1 kişiden haber alınamadığını açıkladı.

İsviçre'nin Valais kantonundaki Lötschental Vadisi'nde yer alan Blatten adlı köy, Alp Dağları'ndan kopan buzul parçasının neden olduğu heyelanda yok oldu.

KÖY YOK OLDU, BİR KİŞİ KAYIP

Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu belirterek, 200 kişi nüfuslu olan köyün 19 Mayıs'ta tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı. Köy, binlerce ton çamur ve buzun altında kaldı.

"KÖYÜMÜZÜ KAYBETTİK"

Blatten Belediye Başkanı Matthias Bellwald, heyelandan sonra düzenlediği basın toplantısında, "Köyümüzü kaybettik. Köy enkaz altında. Yeniden inşa edeceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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