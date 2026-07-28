İsviçre'de sıcak hava dalgası: Alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi

İsviçre'de sıcak hava dalgasının etkisini artırmasıyla ülkenin birçok bölgesinde alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi.

İsviçre Federal Meteoroloji ve Klimatoloji Ofisinden (MeteoSwiss) yapılan açıklamada, ülkede etkili olan sıcak hava dalgasının sürdüğü belirtildi.

Cenevre ve Basel kentleri ile Valais kantonu dahil birçok bölge için alarm seviyesinin kırmızıya yükseltildiği aktarılan açıklamada, Cenevre'de ise 5 Ağustos'a kadar 4. seviye sıcaklık uyarısının yürürlükte olacağı bildirildi. Uyarının deniz seviyesinden 800 metrenin altındaki bölgeleri kapsadığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu bölgelerde gündüz hava sıcaklığının 34 ila 38, gece sıcaklığının ise 18 ila 23 derecede seyretmesinin beklendiği vurgulandı.

En yüksek sıcaklıkların 29 Temmuz öğleden sonra başlayarak perşembe akşamına kadar etkili olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, cuma günü görülebilecek gök gürültülü sağanakların geçici serinleme sağlayabileceği ifade edildi.

Açıklamada, sıcak hava dalgasının ülkenin geniş kesimlerini etkilemesi nedeniyle İsviçre'nin birçok bölgesi için yapılan 3. seviye sıcaklık uyarısının sürdüğü bildirildi.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının dolaşım sistemi ile genel sağlık üzerinde ciddi risk oluşturabileceği uyarısında bulunarak vatandaşlara günde en az 1,5 litre su tüketmeleri, gölgede ve serin ortamlarda bulunmaları, günün en sıcak saatlerinde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

Yetkililer, hava sıcaklıklarının gelecek haftanın başına kadar 30 derecenin üzerinde seyretmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA