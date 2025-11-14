Haberler

İsviçre, Batı Şeria'daki İsrail Şiddetini Kınadı

Güncelleme:
İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik artan İsrail şiddeti hakkında derin endişelerini dile getirdi. Yetkililer, iki devletli çözüm çağrısında bulundu.

İsviçre, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik şiddetini artırmasından derin endişe duyduğunu bildirdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin uyguladığı şiddete ilişkin paylaşım yaptı.

"İsviçre, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Filistinli nüfusa yönelik şiddetinin yoğunlaşmasından derin endişe duyuyor." ifadesi kullanılan paylaşımda, bir camiye yönelik kundaklamanın kabul edilemeyeceği vurgulandı.

Bu şiddet ve gasbedilen Filistin topraklarının sürekli genişlemesinin durdurulması çağrısı yapılan paylaşımda, "İsviçre, İsrailli yetkilileri, uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygı göstermeye ve hem İsrailliler hem de Filistinliler için kalıcı güvenlik ve barışı sağlamanın tek yolu olan iki devletli çözüm olasılığını korumak adına harekete geçmeye çağırıyor." ifadelerine yer verildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, bu sabah işgal altındaki Batı Şeria'nın Selfit kentinde bulunan El-Hacce Hamide Camisi'ni kundaklayarak duvarlarına ırkçı yazılar yazmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusunun baskınlarının yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de hayatı yaşanılmaz kılmak için Filistinlilerin ev ve mülklerine, çiftliklerine ve iş yerlerine saldırıyor, hırsızlık yapıyor.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
