Haberler

İsveçli araştırmacı Iğdır'da kuş türlerini inceliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveçli araştırmacı Maria Sjödahl, Iğdır'daki Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'nde gönüllü olarak kuş halkalama ve gözlem çalışmalarına destek veriyor. Farklı türleri tanıma fırsatı bulduğunu belirten Sjödahl, bu deneyimin kendisi için çok değerli olduğunu söyledi.

İsveçli araştırmacı Maria Sjödahl, gönüllü olarak Iğdır'daki kuş araştırma çalışmalarına katılıyor.

Kuzey Doğa Derneğince, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün izniyle kentte yürütülen kuş araştırma çalışmaları sürüyor.

Tuzluca ilçesine bağlı Yukarı Çıyrıklı köyünde bulunan Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalara dünyanın farklı ülkelerinden gelen gönüllüler de katılıyor.

Gönüllüler, kuş yakalama, gözlem ve halkalama başta olmak üzere tüm işlerde KuzeyDoğa ekibine yardımcı oluyor.

Bu yılın ilkbahar dönemi çalışmalarında yer alan 22 yaşındaki İsveçli Maria Sjödahl da merkeze gönüllü destek veren isimler arasında bulunuyor.

Araştırmacı Sjödahl, hem çalışmalara destek vermek hem de İskandinav bölgesinde bulunmayan türleri tanımak için merkezde sürdürülen çalışmalara katılıyor.

"Burası İskandinavya'da alıştığımdan çok daha farklı türler sunuyor"

Sjödahl, AA muhabirine, 4 yıldır kuş araştırma çalışmaları yürüttüğünü söyledi.

Aras Kuş Cenneti'nde yaptığı çalışmalardan dolayı mutlu olduğunu belirten Sjödahl, "22 yaşındayım ama genellikle ailemle Stockholm'de yaşıyorum. Kuşlarla çalışmaktan gerçekten keyif alıyorum ve burası İskandinavya'da alıştığımdan çok daha farklı türler sunuyor, bu da benim için çok güzel." dedi.

Aras'taki birçok şeyi çok beğendiğini ve güzel manzaraların olduğunu anlatan Sjödahl, şunları kaydetti:

"Burada yakaladığımız kuşlardan bazıları, örneğin küçük balıkçıllar, birkaç tane yakaladık, bence harikalar. Buraya kesinlikle geri dönerim, kuşları ve doğayı seven diğer insanlara da kesinlikle tavsiye ederim. Farklı yerlerden deneyim kazanmak her zaman iyidir ve burada daha fazla sorumluluk alma fırsatı buluyorum, bu da gelecekteki fırsatlar için iyi olacak."

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız
YSK'dan 'Yerel seçim iptal edilsin' başvurusuna ret

Yerel seçimler iptal mi ediliyor? İtirazı görüşen YSK, kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alperen Şengün'e canlı yayında çirkin saldırı

Alperen'e canlı yayında çirkin saldırı
Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti

Ve korkulan oldu! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
Türkiye'yi kana bulayan iki saldırganın akıbeti aynı oldu

Türkiye'yi kana bulayan iki saldırganın akıbeti aynı oldu
İbrahim Tatlıses'in son hali hayranlarını üzdü

Son hali hayranlarını üzdü
Ozan Tufan: Gerçekten şaşkınlık içindeyim

Kupa sonrası söyledikleri güldürdü
Lens'ten Fransa Kupası'nda tarihi şampiyonluk

120 sene sonra kupa geldi, ortalık yandı

Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel 'En kısa sürede' dedi ama...

Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı