İsveç, UNICEF'in Gazze'de görevli iki kamyon şoförünün İsrail saldırısında öldürülmesini kınadı

Güncelleme:
İsveç Dışişleri Bakanlığı, UNICEF'e ait iki kamyon şoförünün İsrail saldırısında ölümü konusunda kınama yaptı ve saldırının derhal soruşturulmasını talep etti.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu'nda (UNICEF) görevli iki kamyon şoförünün İsrail saldırısında öldürülmesine tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, UNICEF'in Gazze Şeridi'nde temiz su sağlamakla görevli iki kamyon şoförünün İsrail'in saldırısında öldürülmesini kınadığı ifade edildi.

İsveç'in, İsrail makamlarından saldırıyı derhal soruşturması için çağrıda bulunduğu aktarılan açıklamada, sorumluların hesap vermesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, "İnsani personel dahil sivil halk ve sivil altyapı hedef değildir." ifadesine yer verdi.

UNICEF, 18 Nisan'da yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Mansura su dolum noktasında İsrail'in saldırısı sonucu iki kamyon şoförünün hayatını kaybettiği ve iki kişinin yaralandığını belirtmişti.

UNICEF'in Gazze Şeridi'ndeki ailelere temiz su ulaştırmakla görevli bu kişilerin öldürülmesi nedeniyle öfkeli olduğu belirtilen açıklamada, İsrailli yetkililere saldırıyı derhal soruşturmaları için çağrı yapılmıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de tutuklandı

Maraş saldırganının öğretmen annesi de tutuklandı
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış

Katilin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu yüzüne kapatmış
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu başhekim Çağdaş Özdemir'in ifadesi ortaya çıktı

Tutuklu başhekim kayıtların silinmesinde bir kişinin ismini verdi
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü karıştı

Üniversite karıştı! Ülkücüler, protestocu gruba böyle saldırdı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Gizli tanık mezar yerini söyledi

Neden bugüne dek beklendi? Gizli tanığın ifadesiyle harekete geçilmiş
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış

Katilin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu yüzüne kapatmış
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Birol: Bildiğiniz tüm krizleri unutun

Enerjinin patronu korkuttu: Bildiğiniz tüm krizleri unutun