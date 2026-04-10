İsveç, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim kurma kararını kınadı

İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim yeri kurma kararını kınadı ve bu kararı geri alması yönünde çağrıda bulundu.

İsveç Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim yeri kurma kararını kınadı ve İsrail'e "kararı geri alarak uluslararası yükümlülüklerine saygı göstermesi" çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığınca, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da 34 yeni yerleşim kurma kararına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsveç'in, İsrail'in Batı Şeria'da 30'dan fazla yeni yerleşim kurma yönündeki son kararını kınadığı belirtildi.

Bu yerleşimlerin, uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bölgede barış ile istikrar için süregelen çabaları zayıflattığı vurgulandı.

Açıklamada, "İsrail hükümetine bu kararları derhal geri alması ve uluslararası yükümlülüklerine saygı göstermesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in 34 yeni yerleşim birimi kurma kararı

İsrail'in İran'a saldırılarının gölgesinde, işgal altındaki Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağını gasbederek 34 yeni yasa dışı yerleşim kurulması kararı aldığı bildirilmişti.

İ24 televizyonu, "rekor sayıda yerleşim birimi" şeklinde aktardığı haberde, İsrail Güvenlik Kabinesi'nde kararın onaylandığını duyurmuştu.

Haberde, Batı Şeria'da daha fazla Filistin toprağı gasbedilerek 34 yeni yerleşim yeri kurma kararının ABD'nin tepkisinden çekinilmesi nedeniyle gizli tutulduğu aktarılmıştı.

Kararın; İran'a yönelik saldırılar sürerken alındığına dikkat çekilen haberde, onaylanan kararda Batı Şeria'nın kuzeyinde A ve B bölgelerinde Filistinlilerin yaşadığı alanların da yer aldığı vurgulanmıştı. Haberde, mevcut hükümetin şimdiye kadar 69 yerleşim yerini onayladığı, son kararla bu sayının 103'e çıktığı belirtilmişti.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
İbrahim Tatlıses ziyaretine gelen heyeti türküyle karşıladı

İmparatorun morali yüksek: Ziyaretine gelenleri sürpriziyle şaşırttı
Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler

Arda Güler, o ülkeyi tir tir titretti: Sanki bir Maradona
Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia

Hull City'nin kaleci antrenöründen Uğurcan Çakır için dikkat çeken iddia
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran 'Erdoğan' çıkışı: Rahatsız olmuyorum

Birden "Erdoğan" sloganı yükseldi, Dedetaş'ın tavrı salona damga vurdu
İbrahim Tatlıses ziyaretine gelen heyeti türküyle karşıladı

İmparatorun morali yüksek: Ziyaretine gelenleri sürpriziyle şaşırttı
Tiryakiler dikkat! Sigara satışı yasaklanıyor, tarih de verildi

Sigara satışı yasaklanacak, tarih de verildi
Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha geliyor: Başsavcı Fatih Dönmez açıkladı

Ünlü isimlere yeni bir soruşturma daha: Sebebi bu kez bambaşka