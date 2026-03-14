İsveç'te Uluslararası Demokratlar Birliği iftar programı düzenledi

İsveç'teki Türk toplumu, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanlığının düzenlediği geleneksel iftar programında bir araya geldi.

Başkent Stockholm'de UID İsveç Bölge Başkanı Özer Eken'in ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına yaklaşık 700 kişi katıldı.

Programa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Türkiye-İsveç Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Ilımlı Muhafazakar Parti Grup Başkanvekili Mattias Karlsson, Hristiyan Demokrat Parti Milletvekili Yusuf Aydın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Stockholm Temsilcisi Hakan Aksoy, Diyanet Vakfı Stockholm Din Hizmetleri Müşaviri Kerim Birinci ve UID Genel Başkan Yardımcısı Halil Demir de iştirak etti.

Altay burada yaptığı konuşmasında, Hz. Mevlana'nın şehri Konya'dan sevgiler getirdiğini belirterek "Aynı lokmayı paylaşmanın, aynı duaya amin demenin, aynı sevinçte ve aynı hüzünde birleşmenin ne kadar büyük bir nimet olduğunu ramazan ayında bir kez daha hatırlamış oluyoruz. Allah bu mübarek günler hürmetine birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin inşallah." dedi.

UID'nin yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların sosyal kültürel ve demokratik hayatta daha güçlü şekilde var olmaları adına yürüttüğü çalışmaları çok kıymetli bulduğunu aktaran Altay, "Farklı toplumlar arasında barışı, uyumu ve karşılıklı anlayışı güçlendiren, ırkçılığa, İslam düşmanlığına, yabancı düşmanlığına ve her türlü ayrımcılığa karşı kararlı bir duruş sergileyen bu gayretler insanlığın ortak vicdanı için de son derece değerlidir." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da yaşayan Türk toplumunun başarılarına değinen Altay, "Bugün Avrupa'nın farklı şehirlerinde yaşayan kardeşlerimiz bir yandan bulundukları ülkelerin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunarken diğer yandan kendi kökleriyle bağlarını muhafaza ederek çok önemli bir vazife üstlenmektedirler." şeklinde konuştu.

Altay, "Sizler emeğinizle, ahlakınızla, duruşunuzla, çalışkanlığınızla milletimizin vakarını taşımaktasınız. Bu vesileyle ifade etmek isterim ki gönül coğrafyamızın neresinde bir vatandaşımız, hemşehrimiz, bir kardeşimiz varsa Konya'nın ve ülkemizin duası, muhabbeti de oradadır." dedi.

Büyükelçi Tezel de vatandaşların ramazanını kutlayarak 15 Mart'ın "Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü" olduğunu hatırlattı.

Tezel, "Bu amaçla birkaç hafta önce İslam İşbirliği Teşkilatına üye büyükelçilerle bir toplantı düzenledik. Bizim başkanlığımızda İsveç tarafına yönelik ortak bir girişimimiz oldu ve inşallah yarın bunun meyvelerini göreceğiz." bilgisini verdi.

Karlsson ise iftara katılmaktan büyük onur duyduğunu dile getirerek "Geçen yıl da burada olma ve bu iftara katılma ayrıcalığına sahip olmuştum. İsveç ve Türk toplumundan bu kadar çok insanla yeniden bir araya gelmekten dolayı inanılmaz mutluyum." diye konuştu.

İftar için UID'ye teşekkür eden Karlsson, şunları kaydetti:

"Ramazan özel bir zamandır, derinlemesine düşünme, cömertlik ve birlik zamanıdır. İftar sofrasında oruç açıldığında, mesele sadece yemek değildir. İnsanların bir araya gelmesi, sohbetleri, deneyimleri, geleceğe dair umutları paylaşmasıdır. Türk toplumu da İsveç'in önemli bir parçasıdır. İş hayatında, eğitimde, kültürde ve sosyal yaşamda her gün ülkemizin gelişimine katkıda bulunuyorsunuz. Orucunuzu açmadan önce hepinize mübarek bir akşam diliyorum. Orucunuz ve dualarınız kabul, bereketli dolsun. Misafirperverliğiniz için teşekkür ederim ve bir kez daha ramazanınız mübarek olsun."

Özer Eken de İsveç'te Türk toplumunun ülkeye entegresinden memnun olduklarını, Türkiye ile İsveç arasındaki dostluğa katkı sunduklarını söyledi.

Programda, sanatçı Muhammed Aytaç ilahi okudu.