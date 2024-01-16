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İsveç'te Son 58 Yılın En Soğuk Günü Kaydedildi

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İsveç'in Kiruna kentinde bulunan Vittangi kasabasında, 5 Ocak'ta eksi 44,6 derece ile son 58 yılın en düşük hava sıcaklığı ölçüldü. Metoroloji Müdürü, bu soğuk rekorunu gecikmeli olarak kamuoyuna duyurduklarını belirtti.

İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü 5 Ocak'ta, eksi 44,6 derece ile Kiruna kentinde bulunan Vittangi kasabasında ölçüldü.

Metrolojiden yapılan açıklamada, Kiruna kentindeki Vittangi kasabasında hava sıcaklığının 5 Ocak'ta sıfırın altında 44,6 derece ölçüldüğü belirtildi.

Metoroloji Müdürü Sverker Hellström, ülkede son 58 yılın en düşük hava sıcaklığını 5 Ocak'ta ölçtüklerini ve böyle bir "soğuk rekorundan" emin olmak için bu durumu gecikmeli olarak kamuoyuna duyurduklarını söyledi.

Ülkede en düşük sıcaklık, eksi 52,6 derece ile 1966'da Norrbotten bölgesinde bulunan Vuoggatjalme kasabasında ölçülmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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