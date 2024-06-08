İsveç'te İsrail Büyükelçiliği Önünde Gazze'ye Destek Gösterisi

İsveç'te İsrail Büyükelçiliği önünde toplanan grup, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

Ülkedeki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

Gösterilere 500'den fazla motosikletli de destek verdi.

"Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail", "Soykırımcı İsrail", "Çocuk katili İsrail" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsrail Büyükelçiliğinin önüne yürüdü.

Göstericiler, büyükelçiliğin önünde, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların savaş suçu kabul edilmesini istedi.

Gazze'ye saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulunan göstericiler, "Özgür Filistin, özgür Gazze", "Soykırımı durdurun" ve "İsrail'e boykot" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, İsveç hükümetinin İsrail'e verdiği desteğe de tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in işlediği savaş suçlarına ortak olmakla itham ettikleri ABD ve İsveç hükümetini de protesto etti.