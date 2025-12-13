İsveç'te, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in ateşkes anlaşmasına uymayarak Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını sürdürmesi protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze'yi hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Gazze'deki soykırımı durdurun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı ve hava saldırısını durdurmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini istedi.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Joakim Orthen AA muhabirine, Gazze ve Batı Şeria'daki mevcut duruma dikkati çekmek ve uluslararası topluma çağrıda bulunmak üzere her cumartesi gösteri yaptıklarını söyledi.

Orthen, bölgedeki trajedinin devam ettiğini vurgulayarak "Henüz savaş bitmediği için buradayız. Yerine getirilmesi gereken barış anlaşmasına rağmen hala siviller öldürülüyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun duruma müdahale etmesi gerektiğini belirten Orthen "Yerine getirilmesi gereken bu barış anlaşmasına rağmen hala siviller öldürülüyor. Dünya devreye girmeli, gerçekten barış sağlanmalı ve Filistinliler özgürlüğüne kavuşmalı." diye konuştu.

Filistin halkının da Avrupa'da yaşayanlar gibi insan haklarına sahip olması gerektiğinin altını çizen Orthen, İsrail'in durdurulmasını ve Filistin halkının haklarının da Batı halkınınki gibi korunmasını istedi.