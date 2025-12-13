Haberler

İsveç'te, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İsveç'te, İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Stockholm'de düzenlenen protestoda yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını ve ateşkes anlaşmasını ihlal etmesini kınadı. Protestocular, uluslararası topluma müdahale çağrısında bulundu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de, İsrail'in ateşkes anlaşmasına uymayarak Gazze'de sivillere yönelik saldırılarını sürdürmesi protesto edildi.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze'yi hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi.

"Gazze'de çocuklar öldürülüyor", "Okullar ve hastaneler bombalanıyor", "Gazze'deki soykırımı durdurun" ve "Gıda kıtlığına son verilsin" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı ve hava saldırısını durdurmasını ve İsveç'in İsrail'e silah satışına son vermesini istedi.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Joakim Orthen AA muhabirine, Gazze ve Batı Şeria'daki mevcut duruma dikkati çekmek ve uluslararası topluma çağrıda bulunmak üzere her cumartesi gösteri yaptıklarını söyledi.

Orthen, bölgedeki trajedinin devam ettiğini vurgulayarak "Henüz savaş bitmediği için buradayız. Yerine getirilmesi gereken barış anlaşmasına rağmen hala siviller öldürülüyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası toplumun duruma müdahale etmesi gerektiğini belirten Orthen "Yerine getirilmesi gereken bu barış anlaşmasına rağmen hala siviller öldürülüyor. Dünya devreye girmeli, gerçekten barış sağlanmalı ve Filistinliler özgürlüğüne kavuşmalı." diye konuştu.

Filistin halkının da Avrupa'da yaşayanlar gibi insan haklarına sahip olması gerektiğinin altını çizen Orthen, İsrail'in durdurulmasını ve Filistin halkının haklarının da Batı halkınınki gibi korunmasını istedi.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, yaralılar var
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...

Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar

Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar
İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor

İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
title