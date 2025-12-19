Haberler

İsveç'te çocukların örgütlerce suça sürüklenmeleri tartışılıyor

İsveç'te, yaşları 14 ila 17 arasında değişen üç kız çocuğunun bir apartmana el bombası atmaları sonucu başlatılan dava, suç örgütlerinin çocukları suça yönlendirmesi konusunu gündeme getirdi. Çocukların, suç örgütü sohbet ağlarından teşvik edilerek suç işledikleri ve pişman oldukları aktarıldı.

İsveç'te çocukların, suç örgütlerince şiddet eylemlerine teşvik edilmeleri tartışma konusu oldu.

Ulusal basındaki haberlerde, Eylül 2025'te 14, 16 ve 17 yaşlarındaki 3 kız çocuğunun " İsveç'in Gothenburg kentindeki bir apartmana el bombası atması sonucu kamu güvenliğine tehdit oluşturdukları" gerekçesiyle başlatılan dava süreciyle, küçük çocukların suça karışmasının ülkede yeniden gündeme geldiğine işaret edildi.

İsveç'teki bir suç örgütüne bağlı sohbet ağından, çocukların suça teşvik edildiği vurgulanırken özellikle suçtan muaf tutulacak yaşlardaki çocukların para karşılığında çeşitli suçlara yönlendirildiği ifade edildi.

En son eylülde Gothenburg kentindeki bir apartmana el bombası atan 16 ve 17 yaşlarındaki kız çocuklarına ilişkin davanın bu hafta başladığı, 14 yaşındaki çocuğun ise sadece "ifade vermesi" için mahkemeye geleceği belirtildi.

Haberlerde, çocukların işledikleri suçtan pişman oldukları aktarıldı.

Konuya ilişkin daha önce yapılan araştırmalarda da İsveç'teki suç örgütlerinin "kırılgan" yapıdaki çocukları hedef alarak suça teşvik ettikleri, geçen yıl yüzlerce çocuğun çeşitli suçlardan yakalandığı belirtildi.

