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İsveç'te Baharı Karşılama Geleneği: İnekler Çayıra Koştu

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İsveç'te her yıl düzenlenen 'Koslapp' töreninde halk, ahırlardan salınan ineklerin çayırlara koşmasını izleyerek baharın gelişini kutladı.

- İsveç'te baharı karşılama geleneği: Halk çayırlara koşan inekleri izlemek için toplandı

STOCKHOLM - İsveç'te çiftliklerde toplanan halk baharı karşılama geleneği olarak ahırdan çıkan ineklerin çayırlara koşmasını izledi.

İsveçliler her yıl bahar ayının gelişini çiftliklerde düzenlenen geleneksel "Koslapp" töreniyle kutluyor. Çiftliklerde toplanan İsveçliler, soğuk kış günlerinde ahırlara kapatılan ineklerin yeşilliklere kavuşmasını kutladı. Aylar sonra ahırlardan doğaya salınan inekler zıplayarak çayırlara koştu. Bir çiftlikte çitlerin etrafına dizilen her yaştan onlarca kişi ineklerin sevincini izledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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