Haberler

İsveç'te Akıllı Cep Telefonları Okullarda Yasaklanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç hükümeti, 2026 yılından itibaren ilkokul ve ortaokulda akıllı cep telefonlarının kullanımını yasaklama kararı aldı. Eğitim Bakanı Simona Mohamsson, öğrencilerin sosyal etkileşimleri artırmayı hedeflediklerini belirtti.

İsveç hükümeti, 2026 yılında ilk ve orta dereceli okullarda akıllı cep telefonlarının yasaklanması kararı aldı.

İsveç Eğitim Bakanı Simona Mohamsson, İsveç resmi radyosu SR'ye yaptığı açıklamada, ülke genelindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde 2026'dan itibaren akıllı cep telefonlarının kullanılmasının yasaklanması kararı aldıklarını söyledi.

Mohamsson, kararın 2026'da yürürlüğe gireceğini ve yasağın teneffüslerde de uygulanacağını ifade etti.

Hükümetin öneriyi hayata geçirmek için 10 milyon dolar bütçe ayırdığına dikkati çeken Mohamsson, "Öğrenciler, Tiktok'a girip zaman israfı yapacağına, teneffüslerde arkadaşlarıyla vakit geçirmekten veya futbol oynamaktan keyif almayı öğrenmeli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
Fatih Terim detayı bomba! Fener'in yeni hocasının yıllar önce söyledikleri tekrar gündemde

Fener'in yeni hocasının yıllar önce söyledikleri tekrar gündemde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı

Kızının düğün kıyafetini gören anne, demediğini bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.