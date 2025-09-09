Haberler

İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı

İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, basın toplantısı sırasında bayıldı
İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, Stockholm'de düzenlenen bir basın toplantısında fenalaşarak bayıldı. Daha sonra kendine gelen Lann, kan şekerinin düştüğünü açıkladı.

İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, düzenlenen bir basın toplantısı esnasında fenalaşarak bayıldı.

SAĞLIK BAKANI, BASIN TOPLANTISI SIRASINDA BAYILDIĞI

Lann, İsveç'in başkenti Stockholm'de eski Sağlık Bakanı'ndan görevi devralması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında fenalaştı.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Lann'ın söz almasının hemen ardından fenalaştığı, ardından bayıldığı görülüyor. Lann'ın kürsünün üzerinden yüzüstü düştüğü de görüntülerde yer aldı.

"KAN ŞEKERİM DÜŞTÜ"

Sağlık Bakanı Lann, kısa bir süre sonra toplantı salonuna geri dönerek ulusal basına kan şekerinin düştüğünü belirtti ve "Sıradan bir salı olmadı." yorumunu yaptı. Basın toplantısında Lann'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Sosyal İlişkiler Bakanı Jakob Forssmed ve Enerji ve Endüstri Bakanı Ebba Busch bulunuyordu.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
