Haberler

İsveç Riksdag Başkanı Norlen, hükümet kurma görevini yeniden Andersson'a verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen, hükümet kurma görevini yeniden Sosyal Demokratlar lideri Magdalena Andersson'a verdi. Norlen, Andersson'un partilerle müzakerelere 5 Ekim'de başlayacağını, sürecin 12 Ekim'e kadar tamamlanması gerektiğini bildirdi.

İsveç Parlamentosu (Riksdag) Başkanı Andreas Norlen, yeni hükümeti kurma görevini bir kez daha Sosyal Demokratlar lideri Magdalena Andersson'a verdiğini açıkladı.

Başkent Stockholm'de basın toplantısı düzenleyen Norlen, 13 Eylül'deki genel seçimin ardından hükümet kurma görevi için yeniden Andersson'u seçtiğini söyledi.

Andersson'un partilerle müzakerelerine 5 Ekim'de başlayacağını bildiren Norlen, "Sürecin 12 Ekim'e kadar tamamlanması gerekiyor. Sonrasında Andersson görevi tekrar iade edebilir ya da sürenin uzatılmasını talep edebilir." dedi.

Norlen, hükümeti kurma görevini neden Ilımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson'a vermediğinin sorulması üzerine, "Şunu söyleyebilirim ki temel siyasi ve parlamenter koşullar, Andersson'un ilk kez bu görevi aldığı zamankiyle tamamen aynı." değerlendirmesini yaptı.

Andersson da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Norlen'in açıklamasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, süreci nasıl yöneteceğine dair hafta sonu bir planlama yapacağını ifade etti.

Bu arada, seçimin ardından kendisine verilen hükümet kurma görevini 28 Eylül'de iade ettiğini açıklayan Andersson, bugünkü duyuruyla ikinci kez hükümet kurma görevini üstlenmiş oldu.

İsveç'te 13 Eylül'de yapılan genel seçimde, Sosyal Demokratlar liderliğinde Merkez Parti, Yeşiller Partisi ve Sol Partinin oluşturduğu merkez sol blok, 349 sandalyeli parlamentoda 176 sandalye kazanmış, sağ blok partileri Ilımlı Muhafazakar Parti, Hristiyan Demokratlar, Liberaller ile mevcut hükümete dışarıdan destek veren İsveç Demokratları ise 173 sandalye elde etmişti.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Kan donduran skandal! İlaç uğruna doktorun çocuğu istismar etmesine izin vermiş

İlaç uğruna muayenehanede yaptıkları anlaşma dehşete düşürdü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı

100 gol atan futbolcuyu A Milli Takım'a neden çağırmadığını açıkladı
Türkiye, 1960'lardan bu yana en yüksek yağışla yeni su yılına girdi! İstanbul, Ankara ve İzmir barajlarında son durum

Kuruyan barajda su 5 kat arttı! İşte 3 büyük şehirde son durum
Baba Vanga'dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir eskisi gibi olmayacak

4 burç için olay kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar

MHK Başkanı ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu: Özgür Abi AVAR olsun
Günlerdir gözaltında olan MHK Başkanı adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltında olan MHK başkanı ile ilgili yeni gelişme
Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu

Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu
Soma'da 5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 kişi gözaltına alındı

5 kişinin öldüğü maden faciasında genel müdür dahil 9 gözaltı