İsveç mahkemesi, Kur'an-ı Kerim yakılmasını yasaklayan kararı iptal etmişti! Emniyet harekete geçti

Aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın skandal eylemlerinden sonra yasak getirdiği Kur'an-ı Kerim yakma eylemini iptal mahkeme kararına İsveç polisi itiraz etti. İsveç polisinden yapılan açıklamada, "Polis teşkilatı da mahkemenin kararları inceledi ve kararın bozulması için bir üst mahkemeye başvuruda bulundu." ifadelerine yer verildi.

Aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakmasının ardından İsveç polisi harekete geçti. İsveç polisi geçtiğimiz ay İslam aleyhindeki eylemlerin ülkenin uluslararası çıkarlarına zarar verebileceği ve güvenlik endişesi oluşturabileceği gerekçesiyle 'Kur'an-ı Kerim yakma' eylemlerini yakaladı.

"POLİSİN KARARINA YETERLİ DESTEK SAĞLANAMADI"

Polis yasağının ardından İsveç İdari Mahkemesi ise skandal bir karara imza attı. Polisin Kur'an-ı Kerim yakma eylemini yasaklayan kararını bozan mahkeme, güvenlik riski endişelerinin gösteri yapma hakkını sınırlamak için yeterli olmadığını belirtti. Yargıç Eva-Lotta Hedin, "Polisin kararına yeterli destek sağlanamadı" dedi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Mahkemenin kararının ardından İsveç polisi yeni bir adım attı. Polis, İsveç İdari Mahkemesi'nin Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna izin veren kararına itirazda bulundu. Stokcholm Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şubat ayında Kur'an-ı Kerim yakmak isteyen iki kişiye güvenlik riski nedeniyle izin vermeyen polis kararını iptal eden İdare Mahkemesi'nin kararına itiraz edildiği belirtildi.

EMNİYET, ÜST MAHKEMEYE BAŞVURDU

Açıklamada, "4 Nisan'da İdare Mahkemesi, polisin Kur'an-ı Kerim yakılması için başvuru yapılan halka açık iki toplantıya izin vermemesini haksız buldu. Polis teşkilatı da mahkemenin kararları inceledi ve kararın bozulması için bir üst mahkemeye başvuruda bulundu." ifadeleri kullanıldı.

POLİS, İKİ PROVOKASYONA İZİN VERMEMİŞTİ

İsveç'te şubat ayında Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliğinde, Afrika kökenli Chris Makoundout da Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmak istemiş, polis güvenlik gerekçesiyle bu provokasyonlara izin vermemişti. Momika ve Makoundout, polisin izin vermeme kararını mahkemeye taşımıştı.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Öte yandan İsveç İç Güvenlik Teşkilatı (Säpo) bu sabah 'terör eylemi' planladığından şüphelenilen 5 kişinin tutuklandığını açıklamıştı. Tutuklanan kişilerin Ocak ayında İsveç büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim yakma eylemi ile bağlantılı olduğu belirtilmişti. Säpo terörle mücadele birimi başkan yardımcısı Susanna Trehorning, "Mevcut dava, İsveç Güvenlik Servisi'nin Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma olayıyla bağlantılı olarak üzerinde çalıştığı birkaç vakadan biri" demişti.