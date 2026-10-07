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İsveç Kızılhaçı heyeti, Kızılay Edirne Şubesinde düzensiz göçmen yardımlarını görüştü

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İsveç Kızılhaçı heyeti, Kızılay Edirne Şubesinde düzensiz göçmen yardımlarını görüştü
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İsveç Kızılhaçı heyeti, Kızılay Edirne Şubesini ziyaret ederek düzensiz göçmenlere yönelik insani yardım faaliyetleri ve saha çalışmaları hakkında bilgi aldı. Görüşmede yardımların daha geniş kitlelere ulaştırılması ele alındı; Şube Başkanı Gözde Emel Baytar heyete teşekkür etti.

İsveç Kızılhaçı heyeti, Türk Kızılay Edirne Şubesini ziyaret etti.

Ziyarette, Kızılayın düzensiz göçmenlere yönelik yürüttüğü insani yardım faaliyetleri ile saha çalışmaları hakkında heyete bilgi verildi.

Görüşmede, insani yardım çalışmalarının daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla yapılabilecek çalışmalar ele alındı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Edirne Kızılay Şubesi Başkanı Gözde Emel Baytar, ziyaret dolayısıyla İsveç Kızılhaçı heyetine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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