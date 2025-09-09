Haberler

İsveç'in Yeni Sağlık Bakanı İlk Basın Toplantısında Fenalaştı

İsveç'in yeni Sağlık Bakanı Elisabet Lann, kamuoyuna tanıtıldığı ilk basın toplantısında fenalaşarak bayıldı. Durumunun kan şekerinin düşmesinden kaynaklandığını açıkladı.

(ANKARA) - İsveç'in yeni Sağlık Bakanı Elisabet Lann kendisinin kamuoyuna tanıtıldığı ilk basın toplantısında bayıldı.

İsveç'te görevine bugün başlayan yeni Sağlık Bakanı Elisabet Lann, bakan olarak katıldığı ilk basın toplantısında fenalaşarak yere yığıldı. Kendisine hızlı bir şekilde müdahale edilmesinin ardından kısa süre sonra yeniden salona gelen Lann, durumun kan şekerinin düşmesinden kaynaklandığını açıkladı.

