İsveç Dışişleri Bakanı: Greta Thunberg Kötü Muameleye Maruz Kaldıysa Durum Ciddi

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, Küresel Sumud Filosu'na katıldıktan sonra İsrail tarafından alıkonulan İsveçli aktivist Greta Thunberg'in burada kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki haberlere ilişkin, "Bu bilgi doğruysa durum çok ciddi." ifadesini kullandı.

İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard, Thunberg'in İsrail'de alıkonulmasının ardından kötü muameleye maruz kaldığı yönündeki tanık beyanlarının ve bu duruma yönelik tepkilerin ardından ülkesinin resmi haber ajansı TT'ye açıklama yaptı.

Stenergard, "Kötü muamele iddialarıyla ilgili bilgi aldım. Bu bilgi doğruysa, durum çok ciddi. Bakanlık ve Büyükelçilik temsilcileri, (3 Ekim) cuma günü gözaltına alınan vatandaşlarımızı en kısa sürede İsveç'e getirmek için çalışıyor." dedi.

Stenergard, İsveçli aktivistlerin alıkonulması öncesinde de güvenlik ve konsolosluk haklarına saygı gösterilmesinin önemini İsrail'e ilettiklerini belirtti.

Aktivistler kendilerine kötü muamele yapıldığını açıklamıştı

Türkiye'nin tahsis ettiği Türk Hava Yolları uçağıyla, cumartesi 36'sı Türk 137 aktivist İsrail'den tahliye edilmişti.

Uçak İstanbul'a ulaştıktan sonra açıklamalarda bulunan aktivistler, İsrail'in kendilerine kötü muamelede bulunduğunu ve özellikle aktivist Greta Thunberg'in aşağılanmak istendiğini belirtmişti.

Aktivistler, İsrail güvenlik güçlerinin Thunberg'i İsrail bayrağına sarılmaya, bayrağı öpmeye zorladıklarını anlatmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı ise sınır dışı edilen aktivistlerin ifadeleri ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Aşdod Limanı ve Ketziot Hapishanesi'ndeki eylem ve söylemlerine rağmen, Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan aktivistlere kötü davranıldığını inkar etmişti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı. Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcuyu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.