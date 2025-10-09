Haberler

İsveç Büyükelçisi Melana Mard, Şanlıurfa'yı Ziyaret Etti

İsveç Büyükelçisi Melana Mard, Şanlıurfa'yı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Melana Mard, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Vali Hasan Şıldak ile görüşen Mard, Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a da ziyarette bulundu.

İsveç'in Ankara Büyükelçisi Melana Mard, Şanlıurfa Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Büyükelçi Mard ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Valiliği ziyaret eden Mard, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Hasan Şıldak ile görüştü.

İsveç heyeti daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a ziyarette bulundu.

Başkan Gülpınar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına kente özgü bakır fincan takımı hediye etti.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı

Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da altın satışını durdurdular
Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı

Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.