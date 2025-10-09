İsveç Büyükelçisi Melana Mard, Şanlıurfa'yı Ziyaret Etti
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Melana Mard, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Vali Hasan Şıldak ile görüşen Mard, Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a da ziyarette bulundu.
Büyükelçi Mard ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Valiliği ziyaret eden Mard, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Hasan Şıldak ile görüştü.
İsveç heyeti daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a ziyarette bulundu.
Başkan Gülpınar ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, konuklarına kente özgü bakır fincan takımı hediye etti.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel