Istranca Ormanları Sonbaharda Büyüleyici Güzellikte
Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki Istranca ormanları sonbaharın renkleriyle yeşil, sarı ve turuncunun farklı tonlarına büründü. Doğaseverler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından oluşturulan yürüyüş yollarında keyifli vakit geçirebiliyor.
Trakya'nın Karadeniz kıyılarında yer alan, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanlarında sonbaharın renkleri hakim oluyor.
Istranca ormanları sonbahar ile yeşil, sarı, turuncunun farklı tonlarına büründü.
Dere ve kuş seslerinin bütünleştiği ormanlar doğaseverlerin ilgisini çekiyor.
Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce oluşturulan yürüyüş yollarında keyifli vakit geçiriyor.
Bölgeden geçen sürücüler görsel şölen eşliğinde yolculuk yapma imkanı buluyor.
AA ekibi, Istranca ormanlarının güzelliğini dron ile görüntüledi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel