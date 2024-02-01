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Istranca Ormanları'nda Kar Yağışının Oluşturduğu Güzel Manzara Görüntülendi

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Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki, meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca Ormanları'nda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi. Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Istranca Ormanları beyaz örtüyle kaplandı. Yağış sonrası 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Kar örtüsü altındaki ormanlar dronla görüntülendi.

Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki, meşe ve çam ağaçlarından oluşan Istranca Ormanları'nda kar yağışının oluşturduğu güzel manzara havadan görüntülendi.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Istranca Ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

Yağış sonrası 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar beyaza büründü.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışı sabah saatlerinde etkisini kaybetti.

Kar örtüsü altındaki ormanlar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Güncel

Trakya Bölgesi Kırklareli Karadeniz Hava Durumu Doğa Yaşam Güncel Haberler

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