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İstinye Park AVM'de yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Güncel Haberler

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinye Park AVM'de yangın çıktı. AVM'nin çatı katından yükselen alevler sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki İstinye Park AVM'den alevler yükseldi. AVM'nin çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

İstinye Park AVM'de yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

İstinye Park Güncel Haberler

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