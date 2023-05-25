İstinye Park AVM'de yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bulunan İstinye Park AVM'de yangın çıktı. AVM'nin çatı katından yükselen alevler sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki İstinye Park AVM'den alevler yükseldi. AVM'nin çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

EKİPLER OLAY YERİNDE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiyenin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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