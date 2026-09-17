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İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın ücret tarifesi belirlendi

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- Hatta, motosiklet 100 lira, otomobil 220 lira, arazi aracı 250 lira, minibüs ile küçük otobüs 320 lira, 20-27 koltuklu otobüs 625 lira oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, belediye uhdesinde işletilmesine karar verilen İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın belirlenen yeni ücret tarifesi kabul edildi.

İBB Meclisi eylül ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü Mecliste, "İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı Ücret Tarifesi" teklifi görüşüldü.

Bu kapsamda, motosikletin 100 lira, otomobilin 220 lira, arazi aracının 250 lira, minibüs ile küçük otobüsün 320 lira, 20-27 koltuklu otobüsün 625 lira olması istendi.

Bisikletin ücretsiz olduğu ve sadece yolcu ücreti alınacağı belirtilen teklifte, azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramı geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş N1 kategorisindeki motorlu taşıtların ise 430 lira olması talep edildi.

Mecliste yapılan oylamada, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nın ücret tarifesi kabul edildi.

Kaynak: AA
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