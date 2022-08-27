İstilacı su sümbülleri Asi Nehri'nin bazı bölümlerini kapladı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde Asi Nehri'nde ara ara görülen istilacı su sümbülleri, bazı noktalarda nehrin tamamını kapladı. Vatandaşlar, çevre kirliliğinin yanı sıra, nehir etrafındaki otlara ve balık türlerine zarar veren su sümbüllerinin köklü bir çözüm ile temizlenmesi istiyor.

Lübnan'dan başlayan, Suriye sınırını aşarak Türkiye'ye ulaşan ve ters akmasıyla bilinen Asi Nehri'nin, Samandağ ilçesindeki bölümünde bazı noktaları yeniden su sümbülleri ile kaplandı. Suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olan su sümbülleri, nehrin denize döküldüğü noktalarda da çevre kirliliği oluşturtuyor.

Balıkçı Ersin Köse de, su sümbüllerini temizlemeye çalıştıklarını ancak hızla üremeye devam ettiğini kaydetti.