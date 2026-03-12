Haberler

Başkan Büyükkılıç, "İstiklal Marşı Okuma Yarışması"nda dereceye girenlere ödüllerini takdim etti

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla düzenlenen yarışmada derece elde eden çocuklara ödüllerini takdim etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "İstikbal, İstiklal'e Ses Veriyor İstiklal Marşı Okuma Yarışması"nda derece elde edenlere ödüllerini takdim etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 105'inci yılı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ tarafından düzenlenen "İstikbal İstiklale Ses Veriyor İstiklal Marşı Okuma Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen ödül töreninde Büyükkılıç, çocuklarla sohbet etti.

Programda, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını anlatan kısa film izletilirken, Büyükkılıç, yarışmada derece elde edenleri kutladı, Ersoy'u rahmetle andıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Büyükkılıç, dereceye girenlere ödüllerini takdim ederek, dereceye giren çocuklarla İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Tören, günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Öte yandan, yarışmanın 4-6 yaş kategorisinde birinci Rayyan Aslan, ikinci Lina Kazancı ve üçüncü Gülru Zeynep Ersin olurken, 7-12 yaş kategorisinde Zekiye Bot birincilik, Zehra Turan ikincilik ve Esma Cesur ise üçüncülük derecesi elde etti. 13-18 yaş kategorisinde ise Kürşat Avvuran birinci, Bahar Avcı ikinci ve İdilnaz Demirebakan da üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
