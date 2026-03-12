Haberler

Hacılar'da "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma günü" dolayısıyla program düzenlendi

Güncelleme:
Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'nde öğrencilerle buluşarak, marşın anlamını ve önemini vurguladı.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şaşoğlu İmam Hatip Ortaokulu tarafından düzenlenen programda, öğrenciler tarafından şiirler okundu, tiyatro ve müzikli gösterileri sahnelendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, İstiklal Marşı'nın milletin bağımsızlık karakterini en güçlü şekilde yansıttığını belirtti.

Öğrencilerin hazırladığı programın kendilerini gururlandırdığını kaydeden Özdoğan, "İstiklal Marşımız, milletimizin bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin ruhunu taşıyan, her mısrası da vatan sevgisi, inancı ve kararlılığını yaşatan büyük bir mirastır. Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden milletimizin ortak vicdanına kazınan bu eser, bugün de genç nesillerimize yol göstermeye devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

