Trabzon'da İstiklal Madalyası ve Beratı Atatürk Köşkü'nde ziyarete açıldı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 11 Şubat 1924'te Trabzon Kayıkçılar Loncası kahramanlarına verilen İstiklal Madalyası ve Beratı, 101 yıl sonra Trabzon Valiliği'ne tevdi edilişinin ardından Atatürk Köşkü'nde halkın ziyaretine açıldı.

Milli Mücadele'deki gayreti nedeniyle 1924 yılında TBMM tarafından verilmesi kararlaştırılan ancak tevdi edildiğine dair herhangi bir bilgi veya belgeye ulaşılamayınca 21 Ağustos'ta Meclis'te düzenlenen törenle Trabzon'a takdim edilen İstiklal Madalyası ve Beratı, kente getirildi. İstiklal Madalyası ve Beratı, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirilen törenin ardından halkın ziyaretine açılmak üzere Atatürk Köşkü'ne konuldu.

'KAHRAMAN ECDADIMIZIN GURUR NİŞANESİ'

Atatürk Köşkü'nü ziyaret eden Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Milli Mücadele'de Karadeniz'in hırçın dalgalarını aşarak cepheye silah ve mühimmat taşıyan kahraman ecdadımızın gurur nişanesi olan İstiklal Madalyası ve Beratı, Atatürk Köşkü'nde 1 Eylül'e kadar halkımızın ziyaretine açık olacaktır" diye konuştu.