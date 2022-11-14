İstiklal Caddesi'nde bankların ardından ağaç ve beton saksılar da kaldırılıyor Güncel Haberler İSTİKLAL Caddesi'nde yaşanan patlamanın ardından alınan güvenlik tedbiri kapsamında beton saksıların kaldırılmasına başlandı. İSTİKLAL Caddesi'nde yaşanan patlamanın ardından alınan güvenlik tedbiri kapsamında beton saksıların kaldırılmasına başlandı. İstiklal Caddesi'nde dün gerçekleşen patlama sonrası bankların güvenlik amacıyla kaldırılmasının ardından beton saksıların kaldırılmasına da başlandı. İstanbul Valiliğinin aldığı kararı uygulamak için çalışmalara başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri beton saksılar saksılardaki bitkileri tek tek sökerek kamyonlara yükledi. 150 ağacın ekipler tarafından çıkarılmasının ardından 90 beton saksı da vinç yardımıyla kaldırılacak. Ağaçların daha sonra parklara dikileceği öğrenildi. Beton saksıların kaldırılma çalışmaları sırasında İstiklal Caddesi'nin saat 22.00'den itibaren yaya trafiğine de kapatılacağı belirtildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstiklal Caddesi İstanbul Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İstiklal Caddesi'nde bankların ardından ağaç ve beton saksılar da kaldırılıyor - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.