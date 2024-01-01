İstiklal Caddesi'nde Müslüm Gürses'e benzeyen kişiye yoğun ilgi

İstanbul'da 2024 yılını karşılamak için İstiklal Caddesi'ni tercih edenler, yeni yılı eğlenerek kutladı. İstiklal Caddesi'nde toplananlar geri sayımın ardından 2024 yılına coşkuyla girdi. Cadde üzerinde yeni yılı karşılayan ve Müslüm Gürses'e benzerliği ile dikkat çeken Ahmed Shouka'ya, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, bu kişi ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel