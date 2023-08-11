İstiklal Caddesi'nde Dolar Dağıtan Şüpheliler Serbest Bırakıldı

Taksim İstiklal Caddesi'nde dolar dağıtarak sosyal medya için görüntü çeken şüpheliler, serbest bırakıldı. Şüphelilerin pornografik içerik üretimi ve paralı üyelik sistemi ile kazanç sağladıkları belirlendi.

TAKSİM İstiklal Caddesi'nde dolar dağıtıp sosyal medya için görüntü çekince gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı.

Yüzü maskeli bir grup İstiklal Caddesi'nde yürüdükleri esnada dolar dağıtıp o anlar sosyal medyada paylaşmıştı. Konuyla ilgili inceleme başlatılmasının ardından şüphelilerin Büyükçekmece Alkent Mahallesi'nde kiraladıkları, bir villada pornografik içerikler üretilen bir sosyal medya hesabı için videolar çektikleri ve paralı üyelik sistemi ile görüntüleri izleyenler üzerinden kazanç sağladıklarını belirlendi. Villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılıkta ifadelerinin ardından 7 şüpheli serbest bırakılırken 5 şüpheli ise 'Halkın bir kesimini alenen aşağılama' suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.